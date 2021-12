Karol Sevilla muestra su faceta más madura con “Pase lo que pase”

Karol Sevilla es una cantante, actriz y bailarina mexicana quien se ha hecho su camino en el mundo artístico. Actualmente se encuentra presentando su más reciente canción junto al también cantante Joey Montana titulada “Pase lo que pase”

“Esta canción me tiene muy feliz y emocionada, creo que es una canción que me tenía bastante nerviosa porque no sabía cómo iba a ser la respuesta de la gente” indicó Karol a Caracol Radio.

La artista se ha mostrado muy emocionada al poder dar una faceta más madura en esta canción que a través de los colores en el video han podido mostrar esa imagen.

Este tema tiene mano de obra colombiana al ser compuesta por Susana Cala, Mango y Nabález quienes también hacen parte de la producción del tema.

Adicionalmente Karol Sevilla contó que estuvo viviendo aproximadamente cuatro meses en Colombia porque estuvo grabando una serie para Disney+ que tendrá sus ambientes en nuestro país.