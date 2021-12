Así fueron los goles 800 y 801 de Cristiano Ronaldo

Con su victoria ante el Arsenal (3-2), el Manchester United se acercó a los puestos europeos este jueves al término de la 14ª fecha de la Premier League, en un partido con dos goles de Cristiano Ronaldo que le llevaron a los 801 goles en su carrera.

Con 21 puntos, los 'Red Devils' sólo son séptimos en la tabla, pero apenas les separan tres puntos del cuarto, el West Ham, que marca los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones. Este revés, en cambio, supone un nuevo frenazo para el Arsenal (5º, 23 puntos) de Mikel Arteta, después del 4-0 que le infligió el Liverpool en su anterior salida.

En el último partido de Michael Carrick y con su sucesor Ralf Rangnick presente en las gradas, el primer gol del choque permanecerá en los anales como uno de los más curiosos jamás concedidos en la Premier. Emile Smith-Rowe disparó desde fuera del área a rechace de un córner con el arquero español David de Gea doliéndose en el suelo de un pisotón involuntario previo de su compañero Fred.

El árbitro Martin Atkinson no vio a De Gea tendido en el suelo y no tuvo otra opción que subir el gol al marcador (13). Los locales se fueron al ataque y encontraron premio justo antes de la pausa cuando Bruno Fernandes empató a pase del brasileño Fred (44).El portugués, que no veía puerta desde el 11 de septiembre, celebró con rabia ese gol en su partido 100 con la elástica roja.

En la segunda parte el protagonista fue Cristiano Ronaldo, autor de un doblete, sus goles 800 y 801 a lo largo de su carrera, tanto en club como en selección (52 a centro de Marcus Rashford, y 70 de penal).