Video: La fuerte falta con la que América se quedó con 10 a los 2 minutos

Deportes Tolima recibió al América en el Manuel Murillo Toro por la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales. Juan Carlos Osorio realizó varios cambios en su titular, mientras que Hernán Torres solo sustituyó a Omar Albornoz por Andrey Estupiñán.

No había llegado el partido al minuto 2 cuando Jerson Malagón fue con los taches arriba a la rodilla de Cristian Trujillo. La jugada no representaba mayor peligro, pero el volante no supo medirse.

El árbitro Andrés Rojas no duda en sacar la tarjeta roja de inmediato, mientras Malagón ni protestó porque la agresión fue demasiado clara. Solo 10 minutos después los locales se fueron arriba con gol de Jeison Ángulo desde fuera del área.