Alejandro Restrepo: “La serie está abierta y ahora tenemos la posibilidad en casa”

Independiente Medellín empató 1-1 frente a Juventud de Las Piedras en Montevideo, en el partido de ida de la tercera fase previa de la Copa Libertadores, un resultado que deja la serie completamente abierta de cara al compromiso de vuelta en territorio antioqueño.

En rueda de prensa, el director técnico Alejandro Restrepo dio sus sensaciones sobre lo que fue este primer encuentro frente al conjunto uruguayo. “Como ustedes vieron, especialmente en el segundo tiempo tuvimos más el balón y generamos varias ocasiones adicionales a la del gol”, comentó inicialmente.

El entrenador también habló sobre el plan de juego planteado para el partido. “Tuvimos un poco más la tenencia del balón, pero hay que darle mérito al rival, que cuando se vio por debajo en el marcador cambió su juego hacia algo más directo y por momentos también con juego asociado. Creo que al final, en los últimos 10 o 15 minutos, pudimos adelantar el equipo y atacar más".

Sobre el compromiso de vuelta, agregó: “Incluso pudimos ganarlo nosotros o ellos por las situaciones que se presentaron. Esto es la Copa Libertadores, la serie está abierta y ahora tenemos la posibilidad de definir en casa”.