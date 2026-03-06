Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 mar 2026 Actualizado 14:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Copa Libertadores

Alejandro Restrepo: “La serie está abierta y ahora tenemos la posibilidad en casa”

El DT del Poderoso logró sacar un empate valioso en este primer encuentro por fase 3 de la Copa Libertadores.

Alejandro Restrepo / (Photo by Agencia Gamba/Getty Images) / Agencia Gamba

Alejandro Restrepo / (Photo by Agencia Gamba/Getty Images)

Independiente Medellín empató 1-1 frente a Juventud de Las Piedras en Montevideo, en el partido de ida de la tercera fase previa de la Copa Libertadores, un resultado que deja la serie completamente abierta de cara al compromiso de vuelta en territorio antioqueño.

En rueda de prensa, el director técnico Alejandro Restrepo dio sus sensaciones sobre lo que fue este primer encuentro frente al conjunto uruguayo. “Como ustedes vieron, especialmente en el segundo tiempo tuvimos más el balón y generamos varias ocasiones adicionales a la del gol”, comentó inicialmente.

Le puede interesar: Liga colombiana 2026-I: Así quedaron las posiciones tras empate del Junior en casa con Alianza

El entrenador también habló sobre el plan de juego planteado para el partido. “Tuvimos un poco más la tenencia del balón, pero hay que darle mérito al rival, que cuando se vio por debajo en el marcador cambió su juego hacia algo más directo y por momentos también con juego asociado. Creo que al final, en los últimos 10 o 15 minutos, pudimos adelantar el equipo y atacar más".

Sobre el compromiso de vuelta, agregó: “Incluso pudimos ganarlo nosotros o ellos por las situaciones que se presentaron. Esto es la Copa Libertadores, la serie está abierta y ahora tenemos la posibilidad de definir en casa”.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir