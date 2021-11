Jugadores del Tolima con los pies en la tierra luego de goleada a Alianza

Deportes Tolima comenzó con pie derecho su defensa al título en la Liga Colombiana. El equipo dirigido por Hernán Torres se quedó con la victoria en la primera fecha de los cuadrangulares, goleó 1-4 a Alianza Petrolera y se quedó con el liderato del Grupo B.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Daniel Cataño y Anderson Plata, figuras de Deportes Tolima, analizaron el presente del equipo y destacaron que pese a la victoria se mantienen con los pies en la tierra.

"Este es un equipo serio, que siempre donde sea va a ganar y buscarlo todo, no nos damos por vencidos, siempre estamos buscando todo", comentó Plata.

"Es puro trabajo, es el fruto del esfuerzo y la dedicación que hemos puesto. Esperamos seguir así porque vienen partidos importantes donde el equipo nos necesita", explicó Cataño.

Para Anderson Plata es importante mantenerse con la mente en el siguiente partido y no pensar en los rivales en una eventual final, sobre todo porque considera que los demás equipos tienen todo para llegar a la final.

"América y Millonarios son rivales fuertes, también Alianza Petrolera, pero nosotros estamos pensando en nosotros, para ser campeón debemos ganarle a todos", dijo,

Por su parte, Daniel Cataño se refirió a la salida de Álvaro Montero y resaltó que aunque se le recuerda, no afectó al equipo la situación.

"No le hemos dado mucha relevancia a la salida de Montero, sabemos que todos los jugadores son importantes, Álvaro era muy importante por su talento, pero son decisiones que toma cada jugador, me quedo con lo que nos entregó como jugador y persona. La salida de Álvaro no nos afectó en gran manera", dijo.