Las salas de cine colombianas tendrán ‘Una visita inesperada’

Llega a Salas de cine este 18 de noviembre la nueva película del cineasta Famor Botero titulada ‘Una visita inesperada’, que narra la historia de Monserrate, una colombiana que vive y trabaja en Estados Unidos y tiene que regresar a su país natal a lidiar con negocios sin resolver de su jefe, una entretenida comedia romántica donde encontraremos varios personajes con unas características muy especiales de varias partes del país.

Famor Botero director de ‘Una visita inesperada’, en dialogo con Caracol Radio dice, “este proyecto es un poco el reencuentro propio con mí país, yo me fui de Colombia cuando tenía 12 años y regresé de adulto, me encontré con un país que no era lo que contaban las noticias, me encontré con una Colombia diversa, multicultural y yo creo que esta película tiene un poquito de eso, ese reflejo que yo veo en la sociedad colombiana, estamos enriquecidos de cosas maravillosas y yo quise plasmar esto en esta cinta, es encontrarnos con nuestra propia identidad y nuestra propia cultura”.

La protagonista de esta comedia romántica es Angélica Blandón, la bella Monserrate y afirma a Caracol Radio, “es un género que por primera vez experimenté, antes de esta película no había tenido la oportunidad de hacer este género, muy interesante en esta película coral, con muchos actores en escena, un lenguaje que no estamos habituados a ver en el cine colombiano, lo cual va a ser muy interesante porque es más como una comedia que tiende a los formatos franceses, yo creo que la gente se la va a disfrutar mucho”.

Acompaña a Angélica el actor Andrew Narváez, quien interpreta a Harry y sostiene, “es un trabajo que representa como somos los colombianos, cariñosos, amorosos, emprendedores y fue muy chévere, la película es la muestra de que todavía hay una esperanza, con ‘Una visita inesperada’ lo que queremos es resaltar las cosas buenas y positivas”.

Junto con los protagonistas tenemos a la actriz Alejandra Miranda como Vivian Gray, Nataly Umaña como Catalina, Alejandro Estrada como Frank, Fredy Beltrán como James, Ana Harlem como Lucía y Jenifer Rodríguez como Usnavy.

‘Una visita inesperada’ llega a las salas de cine en Colombia este 18 de noviembre gracias a la Distribuidora de Cine Comunitario, Independiente y Alternativo Distrito Pacífico, más información en sus redes sociales.