Murió Liliana Angulo Cortés, directora del Museo Nacional de Colombia

El Ministerio de Cultura confirmó que murió, en las últimas horas, Liliana Angulo Cortés, directora del Museo Nacional de Colombia.

Su muerte enluta al sector cultural y artístico de Colombia, pues durante varios años impulsó proyectos de investigación y lideró un Laboratorio de Reparación y Antirracismo con las comunidades afrobogotanas y los museos.

La ministra de Cultura, Yannai Kadamani, lamentó la muerte de la artista plástica, quien desde el 31 de marzo de 2024 había asumido la dirección del Museo Nacional de Colombia.

En el sentido mensaje que Kadamani publicó en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), destacó la admiración que sentía por el trabajo y la lucha de Angulo Cortés.

Despedida de la familia

En un emotivo comunicado, la familia de la artista plástica exaltó la valentía, entrega y lucha que durante su vida mostró por defender la memoria y por la recuperación cultural de las comunidades afrodescendientes.

“Después de un proceso largo, valiente y profundamente acompañado, su cuerpo decidió descansar. Se fue tranquila, rodeada del amor de su familia y sostenida por esa red inmensa de afecto, oraciones y buena energía que ustedes le enviaron siempre”, señalaron.

También recordaron su vida y obra: “Hoy no hablamos solo de ausencia, sino de tránsito. Liliana, mujer mística, sembradora de memoria y puente entre tiempos, vuelve al origen del que tantas veces habló: al territorio espiritual donde habitan la historia, la resistencia y la fuerza de quienes nos precedieron”.

Destacaron también su coherencia hasta el final: “Nos enseñó a vivir un día a la vez, a confiar en los Poderes Superiores, como cada quien les nombre (Orishas, Ancestros, Diosas, Dios, Ángeles…), y a sostener la esperanza incluso en la incertidumbre”.

También agradecieron las muestras de afecto en este momento difícil.