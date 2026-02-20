Cultura Solidaria: más de 10 artistas se unen en concierto para ayudar a damnificados por lluvias

El sector cultural del país lanzó la iniciativa Cultura Solidaria, un concierto benéfico que busca transformar la música en ayuda concreta para las comunidades golpeadas por la temporada de lluvias. La jornada se realizará el próximo 22 de febrero a las 3:00 p. m. en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes, en Bogotá, y reunirá a reconocidos artistas en un esfuerzo conjunto de recaudo humanitario.

La convocatoria surge en medio de una situación crítica provocada por las precipitaciones que han dejado miles de familias afectadas en distintas regiones del país. Según la información oficial, las emergencias por invierno ya impactan a más de 69.000 familias en al menos 16 departamentos, con pérdidas en viviendas, cultivos y medios de subsistencia.

Córdoba y Urabá, entre las zonas más golpeadas

El departamento de Córdoba aparece entre los territorios más afectados por la temporada invernal. Allí, cerca del 80% de los municipios reportan impactos por las lluvias y unas 150.000 personas han resultado damnificadas, muchas de ellas tras perder bienes y cultivos.

En la subregión de Urabá, el panorama también es complejo: al menos 7.000 familias han sufrido afectaciones por las inundaciones, lo que ha elevado las necesidades urgentes de asistencia humanitaria.

Frente a este escenario, el Gobierno y el sector cultural impulsan este concierto como una respuesta solidaria que permita canalizar recursos hacia los territorios más impactados.

Un cartel artístico con sello solidario

El concierto reunirá a figuras reconocidas de la música nacional como Cabas, César Mora e Ilona, junto con otros artistas invitados que se suman a la jornada. La programación también incluye a Delfina Dib, Gabriela Ponce, Lucio Feuillet, María Fuell, Nicolai Fella, Yoky Barrios, 1280 Almas y la Orquesta Sinfónica Nacional, entre otros.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, subrayó el sentido de la iniciativa al señalar que, en momentos de crisis, el sector cultural busca convertirse en una fuerza de apoyo directo para las comunidades.

“En Colombia, cuando más duele, la cultura se levanta como fuerza solidaria… ninguna familia debe enfrentar sola una emergencia”, afirmó la funcionaria.

¿Cómo ayudar y ser parte? Así funcionará el recaudo en Cultura Solidaria

El evento tendrá un enfoque completamente solidario. Las boletas tendrán un costo base de $10.000, con la posibilidad de que los asistentes realicen aportes adicionales para incrementar la ayuda.

Quienes no puedan asistir presencialmente también podrán contribuir, ya que la jornada será transmitida por RTVC y Señal Colombia y se habilitarán donaciones a través de la plataforma Tuboleta desde cualquier lugar del país o del mundo.

El Ministerio de las Culturas confirmó que el 100% de los recursos recaudados será transferido a la Cruz Roja Colombiana, entidad encargada de ejecutar directamente en territorio las acciones de asistencia humanitaria, agua y saneamiento, salud, albergue y recuperación de medios de vida.

La apuesta del sector cultural

Más allá del espectáculo, Cultura Solidaria busca convertir la movilización artística en apoyo tangible para las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias del invierno. El objetivo es que cada entrada y cada donación se traduzcan en atención directa para las familias damnificadas.

Desde la organización reiteraron el llamado a la ciudadanía para sumarse a la jornada, en medio de una temporada de lluvias que sigue generando emergencias en varias regiones del país.