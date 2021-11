Faustino Asprilla la tiene clara: Así debe jugarle Colombia a Brasil

El legendario Faustino Asprilla, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, analizó el partido entre la Selección Colombia y Brasil de este jueves por la jornada 13 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

El exgoleador de la Tricolor destacó que el equipo de Reinaldo Rueda debe buscar incomodar a Brasil porque cuando tienen posesión de pelota se hacen más fuertes.

“Colombia tiene que incomodar a Brasil, cuando ellos no se sienten cómodos les cuesta, se desesperan y no son pacientes”, dijo.

El ‘Tino’ resaltó que si bien Colombia debe tener una defensa sólida contra Brasil, debe saber defender y no hacerlo tan cerca del arco, pues los brasileños pueden ser efectivos en sus tiros a la red.

“Cuando uno piensa solo en defender al final termina perdiendo y no se hace nada. Uno se puede defender más arriba y no tan cerca del arco, hay que obligar a Brasil a hacer algo que no sabe hacer, que es tirar el pelotazo. Colombia se puede defender, pero no tan atrás”, comentó.