¿Cómo jugarle a Brasil? Así ven el partido los nuevos jugadores de Colombia

Son varias las nuevas caras en la convocatoria de la Selección Colombia, ante las varias bajas que tiene el equipo nacional por distintas lesiones, desde Radamel Falcao hasta Matheus Uribe.

En diálogo con medios de comunicación este martes, Diego Valoyes, figura en Talleres de Córdoba argentino, y Sebastián Gómez, centrocampista de Atlético Nacional, destacaron cómo se le debe jugar a la invicta Selección de Brasil.

"El paso por Argentina me ha dado mucha más madurez en la toma de decisiones, eso lo he mejorado bastante. Estoy aquí para aportar al máximo. Tenemos buenas armas para enfrentar a Brasil, nos estamos preparando de la mejor manera para lograr los tres puntos", comentó.

¿Cómo le pueden ayudar a la Selección?

"Siempre he jugado de extremos, puedo jugar en las dos bandas, creo que es ahí donde me he desempeñado mejor. Brasil es un gran equipo, sabemos la capacidad que tiene, vamos a trabajar de la mejor forma posible", destacó.

"Van a ser unos partidos duros y complicados, va a ser importante sumar, es lo que queremos", añadió.

Por su parte, el jugador de Atlético Nacional resaltó que mantener solidez en defensa debe ser prioridad para la Selección Colombia.

"Hay que seguir con la solidez defensiva que ha mostrado la Selección. Se suma James, un gran jugador y gran persona, esta Selección está para grandes cosas", dijo Gómez.

"Con todos estos grandes jugadores pienso que hay para hacer muchas cosas. El presente partido con Brasil va a ser mano a mano. La Selección tiene las herramientas para hacer un buen partido y tener eficacia que permita anotar goles y concretar las jugadas", agregó.

Colombia se enfrenta a Brasil en Sao Paulo este jueves, desde las 7:30 de la noche, en el primer partido de la jornada de Eliminatorias, donde la Tricolor busca hacer historia al ganarle por primera vez a la 'verdeamarela' en Eliminatorias.