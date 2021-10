Nuevos casos por COVID-19 en EE.UU. cayeron un 60% en octubre

Las nuevas infecciones por coronavirus en los Estados Unidos han caído casi un 60 por ciento en octubre. Sin embargo, la alerta ahora se centra en los contagios que podría generar la temporada de invierno que se aproxima.

Después de un pico de contagios durante el verano por cuenta de la variante Delta, Estados Unidos comienza a registrar una disminución en los nuevos casos, hospitalizaciones y muertes. El promedio de siete días de infecciones fue de 69.000 en la última semana, lo que refleja una caída del 58 por ciento de los contagios en todo el país.

Sin embargo, unas regiones difieren de otras. Estados con más del 50% de la población vacunada registra bajas cifras de nuevos contagios, pero territorios como Montana donde solo 45 de cada 100.000 personas están vacunadas, o estados donde ya llegó el invierno, como Colorado, Michigan y Utah continúan en alerta.

La directora de los Centro para el Control de Enfermedades, Rochelle Walensky, señaló que no se puede bajar la guardia. "Nos dirigimos en la dirección correcta. Pero, con los casos aún altos, debemos permanecer alerta en los meses de invierno que son más fríos y secos" dijo Walensky.

Estados Unidos ha registrado más de 45 millones de infecciones por coronavirus durante la pandemia, la mayor cantidad en el mundo y más de 738.000 personas han muerto por el virus. Si bien la tasa de mortalidad ha disminuido, Walensky señaló que el promedio de muertes diarias sigue siendo superior a 1.000 muertes.

La directora de los CDC reiteró que aproximadamente 63 millones de estadounidenses elegibles no están vacunados e invitó a los ciudadanos a que se pongan la inyección. Afirmó que la tasa de hospitalización es 12 veces mayor entre los no vacunados. Los datos de la agencia también han demostrado que los no vacunados tienen un riesgo 11 veces mayor de morir a causa del virus.