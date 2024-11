Play/Pause El Pulso del Fútbol, 21 de noviembre de 2024 44:15 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1732215864375/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En este programa de El Pulso del Fútbol Juan Felipe Cadavid y Steven Arce hablaron sobre la expulsión del entrenador de Atlético Nacional, Efraín Juárez, en el partido ante Santa Fe. Juan Felipe dijo: “Ya están hilando muy delgadito con Efraín Juárez, pero yo le aconsejo que a la próxima vez no celebre hacía el otro banquillo, porque se puede dar para malos entendidos como anoche”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero no me parece, ahora hay que hablarle de los puntos cardinales. Él puede celebrar como quiera desde que esté en su banquillo. Ya el tema llegó hasta México, porque ahora sí parece una persecución”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube