Tartamudez en niños habría empeorado durante la pandemia

La falta de socialización por parte de los niños más pequeños debido al confinamiento por la pandemia de la Covid-19 en 2020 y las dificultades en las clases virtuales para el caso de jóvenes y adolescentes, habrían aumentado los casos de tartamudez, así lo aseguró en el Noticiero de la Noche de Caracol Radio la fonoaudióloga Mabel Martínez Roa.

“A los niños con dificultades en el desarrollo del lenguaje, en la pronunciación y con problemas en aprendizaje les costó mucho migrar de la presencialidad a la virtualidad. Lo curioso es que estos casos de tartamudez o disfluencia aumentaron. Cada día me consultaban hasta cinco pacientes. Me pareció preocupante porque no esto no es muy evidente en Colombia”, aseguró Mabel.

La experta en neurorehabilitación durante más de 20 años, y quien ha sido docente en universidades como la Nacional, del Rosario y de La Sabana, dijo que la responsabilidad de este aumento de tartamudez se debió a las cuarentenas, que retrasaron los procesos del habla que se dan de manera social en ambientes comunicativos diversos y significativos como el ámbito escolar.

“Las actividades académicas de muchos niños menores de 4 años no se pudieron realizar. A los jardines infantiles les quedó complicado tener niños atentos frente a una cámara. Los padres tuvieron que cambiar las reglas en casa y priorizaron actividades laborales, generando que los menores de edad se vieran cohibidos en las relaciones sociales, que son importantes para estimular el proceso del habla”, señaló Mabel.

Algunos preadolescentes también tuvieron dificultades con las clases virtuales, ya que se les dificultaba expresarse verbalmente, por lo que sentían mucha angustia y miedo, entre otros impactos.

La fonoaudióloga explicó que los síntomas de la tartamudez en menores de edad son la timidez, cambios de la personalidad y dificultades el arranque motor verbal, es decir, que le cuesta pronunciar las palabras. “Muchos niños no quieren regresar a las aulas, les ha costado este retorno. Todos estos aspectos generan una alerta”, indicó.

Mabel Martínez dijo que las familias deben esperar seis meses en los cuales se regresa a las clases presenciales para identificar estos síntomas y consultar con los especialistas. “Los niños empiezan hasta ahora a retomar este ritmo. Los colegios de calendario B iniciaron en agosto y los del calendario A no tuvieron la oportunidad de tener la presencialidad todo el año”, manifestó.

Señaló que el trabajo con la familia es fundamental, ya que, si no se tiene una familia que apoye, sobre todo en los niños pequeños, será muy difícil lograr avances en las terapias. “Es importante hacer actividades con los pequeños, como lectura compartida, acompañarlos en las tareas y utilizar menos pantallas para tener actividades lingüísticas más fluidas”, recomendó.

El próximo viernes 22 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. Según un estudio nacional de 2014, la tartamudez se puede originar de forma espontánea en el 4 % de los niños, de los cuales el 75 % se recupera durante la infancia y el 25 % sigue presentando episodios de disfluencia durante la adultez. Quienes no se tratan de forma temprana, difícilmente logran recuperar la fluidez del habla.