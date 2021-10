“No tengo activos ni en Chipre, ni Londres”: Director de la Dian

El director de la Dian, Lisandro Junco Riveira, se pronunció este domingo ante una investigación periodística a nivel mundial de Pandora Papers, en la que manifiesta que creó una sociedad en Delaware y tendría una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres

Lo hizo el director de la DIAN, a través de un comunicado de siete puntos, en el que afirma que sus declaraciones de renta y activos en el exterior las ha hecho públicas y están para conocimiento de todos los colombianos, en la página de la función pública y de la Dian y la correspondiente a la vigencia de 2020 en su cuenta de Twitter.

Reiteró que el problema no es tener activos en el exterior, el problema es No Declararlos y señaló, en la comunicación que como lo ha explicado en varias ocasiones, no existe inhabilidad alguna para que un servidor público sea socio de una empresa privada.

Riveira manifestó que la firma allí mencionada está activa, pero no opera desde su creación hasta la fecha y agregó que, aun así, cumple con todas las obligaciones tributarias tanto en Estados Unidos, como aquí en Colombia, y está declarada en el Formulario F160 de activos en el exterior.

Señaló en el comunicado que lastimosamente, hay "quienes desprestigiarme ante el país, buscando faltas en mis finanzas, las de mi esposa y las de mi familia"; además, manifestó que como servidor público seguirá incomodando a evasores y elusores, liderando una lucha contra la evasión, contra el contrabando, contra los tramposos que solo buscan el bien particular sin importarles el país.

El funcionario anotó que ser servidor público es una profesión cada vez más compleja en Colombia, porque quienes hacen las cosas correctamente, son atacados si argumentos y que a pesar de haberles mostrado los documentos, y explicarles en detalle el correcto proceder, decidieron desinformar.

Y finalmente, reiteró el director de la Dian, que sus declaraciones y todo su proceder está abierta a las autoridades, tiene activos en Estados Unidos, país que no es paraíso fiscal y no tiene activos, ni en Chipre, ni en Londres.