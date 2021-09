Ocho policías heridos y 12 capturas en marchas del 28 de septiembre

El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, informó que 11 mil personas participaron de manera pacífica en las manifestaciones que fueron convocadas el 28 de septiembre por centrales obreras.

Sin embargo, reportó que fue necesaria la intervención del Esmad en 22 ocasiones por desmanes y vandalismo que se registraron principalmente en Bogotá, en donde hubo alteraciones de orden público en Yomasa, portal de las Américas y la localidad de Suba.

“De igual manera, fueron vandalizados dos CAI, una tanqueta del Esmad, dos vehículos de transporte público, un semáforo afectado, un incendio vehículo particular y una maquinaria”, reportó el general Vargas.

Asimismo, se presentaron disturbios en Medellín y en una institución universitaria en Bucaramanga. Por actos vandálicos y delitos ajenos a la protesta social, se hicieron efectivas 12 capturas, de las cuales 10 fueron en flagrancia y 2 por orden judicial.

Por otro lado, ocho uniformados resultaron heridos, de los cuales cinco están en Bogotá. Uno de ellos es Jhonatan Steven Orduña, un agente del Esmad de 25 años quien fue herido por delincuentes que lo atacaron junto a varios de sus compañeros en inmediaciones del Portal Américas, occidente de la ciudad.

Liliana Celis, madre del uniformado que tiene un trauma facial y fractura dental, por lo cual no puede hablar en este momento, reclamó por la salud de su hijo. “Ayer le hicieron una cirugía y otra en ocho días. ¿Quién me va a responder por él? Me le tumbaron los dientes”, manifestó.