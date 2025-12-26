Carros que tengan estas modificaciones pueden ser inmovilizados: Explicación según la ley

Según datos revelados por ‘Aconauto’, Colombia cuenta con el segundo parque automotor más grande de la región, con un total de 19,9 millones de vehículos alrededor del país, sin embargo, una de las cifras que más ha llamado la atención, es que el promedio de antigüedad de los vehículos que circulan en Colombia es de 17,5 años, lo pone en duda la aptitud de muchos de estos carros y motos para transitar.

Además de esto, las cifras también hablan de la dificultad que presentan los colombianos a la hora de adquirir un vehículo nuevo, pues la compra de automotores usados, es uno de los factores más importantes a la hora de establecer el promedio de antigüedad del parque automotor en Colombia.

Modificaciones a los vehículos

Con relación a estos datos, surge otro inconveniente, pues con el pasó del tiempo y del uso que se le dan a los vehículos, sus dueños tienden a realizarles cambios y modificaciones, que además de transformarlos para el gusto de quién lo usa, también son realizados para garantizar el funcionamiento del mismo. Pero en diversas situaciones al realizar dichos arreglos, no se tienen en cuenta las normas, lo que puede causar que se infrinjan las normas sin saberlo.

En el Código Nacional de Tránsito, se encuentran estipuladas diferentes normas y sanciones correspondientes a las modificaciones que se le pueden (o no) realizar a un vehículo, pues se debe tener en cuenta que no se puede afectar el reconocimiento del mismo, ni de las piezas que lo componen, pues al hacerlo, se pueden imponer diferentes multas, como también, la inmovilización del automotor.

Modificaciones que causan inmovilización

Identificación

Según la norma, hay diferentes partes de un vehículo que no pueden ser objeto de transformaciones dado que impiden el reconocimiento, como por ejemplo, los números de serie del motor o del chasis y las placas , cuyos números se deben ver con claridad. Adicionalmente, no se puede transitar con una placa falsa o sin alguna de las dos placas, ya sea la frontal o la trasera.

Por otro lado, si se realiza un cambio de motor, esto se debe informar a las autoridades para que se realice el debido registro, y de igual, forma, si se realiza un cambio de color, debe ser igualmente notificado, pues esta modificación debe registrarse en los documentos del vehículo.

Visibilidad

Uno de los cambios que se realizan más frecuentemente, es el polarizado o tinte de los vidrios, sin embargo, se debe tener en cuenta que tanto el vidrio delantero como el trasero, deben tener un paso de luz por lo menos del 70% , mientras que en las ventanas laterales, debe ser del 55%.

El transitar sin las respectivas luces, ya sea porque fueron retiradas o se encuentran dañadas, son otro de los motivos más comunes que conllevan tanto una multa como la inmovilización del vehículo.

, son otro de los motivos más comunes que conllevan tanto una multa como la inmovilización del vehículo. El colocar ya sean stickers o publicidad en la carrocería o vidrios de un vehículo, debe realizarse con precaución, pues si estos llegan a impedir la visibilidad del conductor en cualquier punto, corresponden a una infracción de la norma.

Sonido

El sonido que puede emitir un vehículo también se encuentra regulado por la ley, pues teniendo en cuenta que algunas personas modifican los exostos para que se realice un ruido de mayor magnitud, este no puede superar los 84 decibeles, pues también conlleva tanto multa como inmovilización.

