Capturado Jean Pool Sánchez, presunto autor del homicidio del teniente coronel Rafael Granados

El Ejército Nacional, la Policía y el CTI de la Fiscalía, lograron la captura de Jean Pool Sánchez Gómez, presunto autor material del teniente coronel Rafael Granados, asesinado el pasado 27 de noviembre en Popayán, Cauca. De acuerdo con información de las autoridades competentes, este hombre habría sido quien accionó el arma de fuego en contra de Granados.

Este importante resultado operacional, se produjo en Jamundí, Valle del Cauca. Las autoridades desplegaron en esa región del país un amplio dispositivo con sus capacidades técnicas, tecnológicas y humanas con el objetivo de poder localizar a este sujeto. El alto oficial alcanzó a ser remitido a un centro asistencial, pero por la gravedad de sus heridas falleció.

Esta captura es fundamental en el proceso y avance de la investigación que se lleva a cabo para esclarecer las circunstancias por las cuales habría sido asesinado el alto oficial. Durante la diligencia de allanamiento, al capturado se le leyeron sus derechos y se le notificó que, inicialmente, deberá responder ante un Juez de la República por los delitos de homicidio y tráfico de armas de fuego.

En poder de Jean Pool Sánchez fue hallado un revólver y dos teléfonos celulares. Las autoridades investigan si esa arma de fuego sería la misma con la cual acabó con la vida del coronel Granados. “A este criminal se le incautó un arma de fuego y dos celulares, esto nos permite conectarnos rápidamente y conocer quiénes fueron los autores intelectuales”, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El Ministro también indicó que continuarán con los esfuerzos operativos e investigativas desplegados para este caso y así poner a disposición de la justicia a todos los responsables del lamentable hecho.