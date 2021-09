Pentágono habría recomendado a Biden dejar 2.500 soldados en Afganistán

Altos oficiales del Pentágono dijeron a legisladores en el Congreso de los Estados Unidos que habían recomendado que 2.500 soldados estadounidenses deberían permanecer en Afganistán, antes de la retirada completa de los militares el 31 de agosto.

El general Frank McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos y el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, reconocieron cada uno durante su testimonio público en el Capitolio que estaban de acuerdo con la recomendación del general del ejército Austin Miller de que se dejaran 2.500 soldados en el país asiático, aunque negaron detallar que lo aconsejaron directamente al presidente Biden.

La recomendación fue hecha tanto a la anterior administración de Donald Trump, como a la administración de Joe Biden. McKenzie dijo que también había opinado que la retirada total de Estados Unidos del país asiático conduciría al colapso de las fuerzas militares y el gobierno afgano.

"También recomendé a principios del otoño de 2020 que mantengamos 4.500 en ese momento. Esas son mis opiniones personales ", dijo McKenzie al Comité de Servicios Armados del Senado bajo el interrogatorio.

Esta revelación contradiría las palabras del propio presidente Joe Biden quien a principios de este año, durante una entrevista con la cadena ABC, negó que sus principales comandantes le hubieran recomendado dejar tropas en Afganistán.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que dejar 2.500 soldados en Afganistán habría intensificado el conflicto debido al acuerdo de la administración Trump con los talibanes de retirarse.

"Como POTUS le dijo a ABC, poner fin a la guerra en Afganistán era de nuestro interés nacional. Dijo que el consejo estaba dividido, pero el consenso de los principales asesores militares era que la estancia de 2.500 soldados significaba una escalada debido al acuerdo del gobierno anterior", dijo Psaki en su cuenta de Twitter.

Por su parte el general Milley, afirmó que "debemos recordar que los talibanes eran y siguen siendo una organización terrorista y todavía no han roto los lazos con Al Qaeda". Agregó que . "No me hago ilusiones con quién estamos tratando. Queda por ver si los talibanes pueden o no consolidar el poder o si el país se fracturará aún más en una guerra civil ".