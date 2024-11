El cambio lo logramos dure lo que dure, cueste lo que cueste: vicepresidenta a los jóvenes

Ibagué

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, participó durante este domingo en Ibagué de la Asamblea Nacional de Juventudes en la que firmó el Gran Acuerdo Nacional, documento que se convierte en la hoja de ruta para crear las políticas publicas a nivel nacional.

“Estamos construyendo pueblo, construyendo cambio, ni el presidente, ni la vicepresidenta han olvidado que somos hijos del pueblo, nos mantenemos en la resistencia y en la lucha. Conquistar los derechos del pueblo, un pueblo que ha sufrido de exclusión, marginalidad y violencia estructural, de un sistema colonial, no se logra transformar en 4 años”, dijo la vicepresidenta.

La ministra de la Igualdad resaltó que se están sembrando las semillas del cambio con reformas como la de educación, donde se pongan los recursos, “Nosotros sabemos lo que significa ir a una universidad cuando no se tienen condiciones o cuando hay que aguantar hambre o ir a la ciudad donde nuestro lenguaje incomoda y terminamos siendo burla de todo el mundo”.

#EnVivo 🔴🎥 | Asamblea Nacional de Juventudes #EnVivo 🔴🎥 | La Vicepresidenta y Ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez Mina, Participa en la Asamblea Nacional de Juventudes. Publicada por Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia en Domingo, 24 de noviembre de 2024

“Vivir sabrosos no es vivir con vanidades”

Márquez entregó un mensaje a los jóvenes que ha sido excluidos, que vivir sabroso no es vivir con vanidades, “Los del pacifico colombiano saben que vivir sabroso, es vivir con alegría, en paz, sin miedo, sin violencia, no necesitamos ser millonarios para vivir sabroso, por eso seguimos luchando hasta que la dignidad sea costumbre”.

La vicepresidenta justificó la creación del Ministerio de la Igualdad al indicar que lo creó para la gente de a pie “Jamás podemos decirle a otro joven que no sirve, una cosa es estar por fuera de la institucionalidad y otra por dentro, pero este gobierno le abrió las puertas a la juventud dándole oportunidades. Para quienes nunca habíamos gobernado, llegamos a transformar estructuras patriarcales, racistas y excluyentes dentro de la institucionalidad para lograr materializar los derechos del pueblo”.

“Existe odio contra las clases vulnerables del país”

Por otra parte, resaltó en su discurso que “Existe un odio contra a las clases vulnerables de este país, nos dicen que nos estamos gastando la plata, invertir en los más vulnerables del país, jamás será un gasto. Queremos que la economía popular sea de todos, pero nos han tumbado los decretos, porque quieren que la contratación se quede con los más privilegiados, entonces hemos dado un paso, pero no logramos aún los cambios”.

Invitó a los jóvenes a que no aflojen la lucha, además que deben seguir con el puño arriba, “Nos han intentado asesinar, como asesinan a la juventud en el país, han querido asesinar al presidente y la vicepresidenta porque les incomoda que una mujer negra este acompañando el gobierno del cambio”

“El cambio lo logramos dure lo que dure, cueste lo que cueste”

Al referirse a las reformas relacionó la agraria y la reforma a la Salud, de esta última mencionó que se quiere desde algunos sectores mantener el sistema como un negocio y no como un derecho. Por otra parte, sostuvo que la reforma pensional fue demandada mientras que muchos de los colombianos no tienen un plato de comida.

“Seguimos firmes porque el cambio lo logramos dure lo que dure y cueste lo que cueste”, afirmó Francia Márquez al hacer un llamado a los jóvenes a mantenerse en la lucha.

Sobre el estatuto juvenil aseguró que apoyarán la transformación, pero advirtió que no se puede usar para llevar a los jóvenes en la politiquería.

“La derecha ha estigmatizado el programa jóvenes en paz”

La vicepresidenta afirmó que es un programa que la derecha lo ha estigmatizado, como en el 2021 para que los encarcelaran a los jóvenes a los jóvenes o les sacarán los ojos “Muchos de ellos como los de la primera linea, están aún en la cárcel, toda la juventud debe estar en la primera linea de la transformación, cuando hablo de estos temas me quieren comer”.

A la vez resaltó que los cambios no se ven ahora, pero se van a ver, “Quizás no los veamos nosotros, pero los verán nuestros hijos y nietos, por eso los invito a seguir construyendo una Colombia que no discrimine, que no violente, debemos construir una Colombia en paz, con cultura, nuestro país es maravilloso, lo tenemos todo para vivir en dignidad”.

Finalmente, mencionó que desde el Gobierno Nacional se quiere ver que los jóvenes vivan en alegría, que los jóvenes tengan un libro y un lápiz en vez de un fusil, “Seguimos firmes trabajando hasta que la dignidad se haga costumbre. Vamos para adelante que el pueblo no se rinde carajo”