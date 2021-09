La lucha en Brasil es entre fascismo y democracia: Lula da Silva

En dialogo con el portal UOL, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que el actuar del mandatario Jair Bolsonaro no puede enmarcarse en un líder de derecha, sino que debe ser entendido como los fascistas europeos como Adolf Hitler o Benito Mussolini.

“Lo que está pasando en Brasil no es una disputa entre derecha e izquierda. Es entre fascistas y democracia. Bolsonaro no es de derecha. Hay que analizarlo más por Hitler y Mussolini que por un derechista”, explicó Lula.

Lula estimó que Bolsonaro solo transmite noticias falsas y “no piensa, no construye un pensamiento, construye tonterías. No ves una oración completa de él diciendo algo útil, son tonterías, no tiene tres minutos de argumento para nada serio, por eso su vida es fake news”.