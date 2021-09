Reforma tributaria, a sanción presidencial tras aprobación en el Congreso

Tras ser aprobado el informe de conciliación por parte de las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, la reforma Tributaria pasa ahora a la correspondiente sanción por parte del presidente Duque.

El proyecto de reforma tributaria busca un recaudo de $ 15.2 billones para atender la crisis generada por la pandemia del COVID-19 en el 2020 y los problemas fiscales.

El proyecto de Inversión Social establece mantener el ingreso solidario para 200 mil familias más, se dará un subsidio del 25% de un salario mínimo para las empresas que contraten a los jóvenes de 18 a 28 años, también se dará un subsidio para la contratación de mujeres y el resto de la población.

También se garantiza el PAEF para ayudar a las empresas afectadas por la pandemia del COVID-19 y la matricula cero para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas del país.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo confirmó que en la reforma tributaria, se aprobaron dos artículos que exoneran hasta el 2022 del pago del IVA y del Impuesto al Consumo a los restaurantes y bares que pertenezcan al régimen simple.

Así mismo se amplía el apoyo que se brinda a los Sistemas de Transporte Masivo lo que beneficiará especialmente a las ciudades intermedias.

El ministro Restrepo manifestó que no se va a afectar a la clase media, sigue siendo un esfuerzo conjunto de austeridad, lucha contra la evasión y aporte solidario del sector empresarial”, señaló el ministro de Hacienda.

Así mismo, se seguirán dando herramientas para que las entidades territoriales puedan disponer de más recursos, por ejemplo, con la posibilidad para que usen los excedentes de liquidez, también podrán contratar créditos con Findeter, con cargo a la Asignación para la Inversión Regional del Sistema General de Regalías, para financiar proyectos de interés estratégico.

Los recursos provienen de establecer que el descuento del ICA queda en un 50%, la tarifa de renta para las empresas quedará en un 35% y se establece una sobretasa para el sector financiero de tres puntos hasta el 2025.

En la reforma se establece tres días sin IVA con la posibilidad que los colombianos puedan pagar las compras con efectivo, se fortalece el programa de obras por impuestos, una amnistía por las multas de tránsito y el no pago del IVA cuyo costo no supere los US$ 200 dólares para los productos provenientes de países con acuerdos de libre comercio entre otros aspectos.

La reforma ahora pasa a la correspondiente sanción por parte del presidente de la República