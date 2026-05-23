“Candela”: el álbum con el que Greeicy muestra su versión más auténtica

MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 20: Greeicy attends the red carpet during Univision's 37th Premio Lo Nuestro Awards at Kaseya Center on February 20, 2025 in Miami, Florida. (Photo by Ivan Apfel/WireImage) / Ivan Apfel

La cantante colombiana Greeicy presentó oficialmente “Candela”, su cuarto álbum de estudio.

Con esta producción, la artista caleña abre una nueva etapa musical marcada por el autodescubrimiento, la fuerza interior y una identidad sonora más auténtica.

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El disco está compuesto por 12 canciones que giran alrededor del concepto del “fuego interior”, una metáfora que representa la energía que impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles.

A través de ritmos envolventes y letras emocionales, Greeicy transforma experiencias personales en un viaje musical lleno de movimiento, pasión y sensibilidad.

“Todo lo que ha pasado últimamente en mi vida está aquí en este álbum; todo lo que me ha empujado a continuar es mi candela”, expresó la artista durante la presentación del proyecto.

En la composición participaron reconocidos nombres de la industria como Keityn, Kat Dahlia y Brandel, mientras que la producción estuvo liderada por CASTA, Gabo, Arat y Ovy On The Drums.

El resultado es una mezcla de sonidos que fusiona afrobeat, dancehall, reggae, bachata, pop y ritmos tradicionales del Pacífico colombiano.

El álbum también incluye colaboraciones con artistas internacionales como Cultura Profética, Rawayana, Calema y La Guru.

Uno de los temas destacados del proyecto es “Mal O Bien”, focus track del álbum que mantiene la línea afro y urbana de sus lanzamientos recientes, abordando temas como la seducción, la libertad y el empoderamiento femenino.

Además del lanzamiento del disco, Greeicy confirmó su gira mundial Candela World Tour, que iniciará el próximo 17 de julio en Tenerife, España, y recorrerá países de Europa y América Latina.

Con Candela, Greeicy reafirma su evolución artística y demuestra una vez más su capacidad para conectar emociones, ritmos y autenticidad en un mismo proyecto musical.