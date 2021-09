James: "Cuando se confunden y son un poquito tontos se me salta"

"Campeón, aquí son las 8:45 de la noche ¿voy a entrenar todo el día o qué? Yo entrenó a las 10:30 am...a ver, es tarde campeón ya". Así le respondió James Rodríguez a un usuario de Twitch cuando en la transmisión le pregunto si no debería estar entrenando.

"A veces entreno por la mañana o por la tarde. No confundir las cosas, si somos inteligentes por favor. Por favor que cuando se confunden y somos un poquito tontos ahí ya me salta, ya me salta un poquito", agregó James. El colombiano tuvo unos días libres y volvió a los entrenamientos con el Everton.

Al cucuteño le han recriminado por supuestamente no estar enfocado en el fútbol y por eso añadió: "hay tiempo absolutamente para todo. Entrenar, salir a cenar, toma una copita. Hay tiempo para todo con responsabilidad, eso sí".

Le puede interesar

No es muy común ver a James hablando de esta forma, aunque aclaró que no estaba de mal humor: "yo no estoy enojado, solo que hay que dejar las cosas claras un poco, con respeto, yo no le he faltado al respeto a nadie, pero hay que dejar las cositas claras, eso es lo más importante. Yo respeto la opinión de todos y espero que respeten la mía también".