Denuncian que proyecto que reduce vacaciones a congresistas está engavetado

Tras más de un mes después de haber iniciado la última legislatura del cuatrienio 2018-2022 en el Congreso, el autor del proyecto de acto legislativo que busca reducir las vacaciones de los congresistas, el representante del Centro Democrático, Gabriel Santos, denunció que esta iniciativa se encuentra engavetada en la Presidencia de la Cámara de Representantes.

"Llevo rogando de todas las formas para que desde la Presidencia de Cámara envíen el proyecto de recorte del receso legislativo. No hay un canal de comunicación al que no hayamos acudido; he hablado personalmente con la presidenta Jennifer Arias, quien desafortunadamente hizo caso omiso a nuestra conversación. Es absolutamente inexplicable tener engavetado un proyecto que hoy la ciudadanía reclama", afirmó el congresista.

Lea también:

Además, Santos señaló que "yo entiendo que podamos tener diferencias; yo no estuve de acuerdo con su elección (de la presidenta Jennifer Arias, también del Centro Democrático) y entiendo que eso tiene unos costos políticos. Pero no pueden cobrarle a los proyectos que hoy reclama la ciudadanía, esa animadversión que tenemos, porque eso habla en contra de las garantías por las cuales nosotros nos hacemos elegir".

Por eso, recordó que "el 12 de agosto la Presidencia de Cámara recibió dos actos legislativos en segunda vuelta; (Arias) se demoró cinco días en firmar y enviar a la Comisión Primera el otro proyecto, que busca determinar una ciudad colombiana como un distrito turístico, y de manera sorpresiva ha sido absolutamente imposible recibir nuestro proyecto".

El representante por Bogotá aseguró que se ha comunicado con todos los asesores de la presidenta y que incluso la ciudadanía que apoya el proyecto les ha cuestionado que "¿cómo así que ustedes llevan un mes y medio sesionando y no le han dado el quinto debate?". Por ello enfatizó en que es una cuestión de respeto y de democracia, que no se puede quedar en las diferencias que tengan.

Al respecto, la presidenta de la Cámara, también representante del departamento del Meta, por el Centro Democrático, Jennifer Arias, señaló a Caracol Radio que por respeto a sus compañeros de bancada prefiere no referirse públicamente al tema.

Lo cierto es que para que la iniciativa pueda ser enviada a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, al quinto de los ocho debates que requiere para su promulgación, necesita llevar la firma de la presidenta Arias y ser enviada desde su despacho a la comisión. "El mayor mérito que podemos tener ocupando esos cargos (en Mesas Directivas) es el reconocimiento de las personas que incluso no piensan como nosotros", concluyó Santos.