Prórroga de 10 años a los PDET garantiza continuidad para 170 municipios golpeados por el conflicto

El representante a la Cámara e integrante de la Comisión Accidental de Paz, James Mosquera Torres, celebró la aprobación de la ley que prorroga por 10 años los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una estrategia creada para transformar los 170 municipios más afectados por el conflicto armado y la pobreza en el país.

Según el congresista, “la aprobación de esta Ley garantiza continuidad y fortalecimiento a los programas de Desarrollo Territorial para seguir transformando los territorios más golpeados”.

Señaló que en el caso del departamento del Chocó persisten grandes desafíos en materia de infraestructura, generación de empleo, acceso a servicios de salud, mejora en la calidad educativa y reactivación del campo.

Mosquera explicó que los PDET deberán articularse y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo de las entidades territoriales y demás instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio, con el fin de asegurar coherencia y mayor impacto en las inversiones.

Finalmente, afirmó que esta prórroga representa “un triunfo de nuestra gente: campesinos, pueblos afro e indígenas, jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+, víctimas y firmantes de paz”, quienes —dijo— han luchado durante años por un desarrollo con dignidad y oportunidades en sus territorio.