MinCultura respondió a señalamientos sobre presuntos contratos de su madre y hermano

Yannai Kadamani Fonrodona. EFE / Ministerio de Cultura / Ministerio de Cultura ( EFE )

Los señalamientos sobre presuntos contratos de familiares volvieron a situar en el centro del debate público a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani. Esta vez, las denuncias no se refieren a su hermano —tema que ya había generado controversia días atrás— sino a contratos suscritos por su madre con entidades del Gobierno nacional.

Frente a las nuevas acusaciones, la ministra emitió un comunicado en el que negó cualquier intervención en procesos contractuales relacionados con sus familiares y aseguró que no existe inhabilidad ni conflicto de interés.

La respuesta oficial: “No existe incompatibilidad”

En su pronunciamiento, Kadamani sostuvo que no ha participado, directa ni indirectamente, en procesos de contratación en los que hayan intervenido su madre o su hermano.

“No he intervenido, ni incidido en ningún proceso de contratación en los que haya participado mi madre o hermano... no existe incompatibilidad, inhabilidad ni conflicto de interés alguno”, afirmó la funcionaria.

La ministra explicó que, según la normativa vigente en Colombia, las inhabilidades por parentesco solo se configuran cuando el servidor público ejerce autoridad, control o supervisión directa sobre la entidad contratante o tiene competencia en el proceso contractual. En este caso —indicó— las entidades señaladas no hacen parte del sector Cultura ni están bajo su órbita administrativa.

Asimismo, señaló que ha cumplido con las obligaciones legales de declaración de bienes, rentas y parentesco a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), conforme a la Ley 2013 de 2019 y el Decreto 830 de 2021.

Asimismo, defendió que sus familiares son profesionales con trayectoria propia y tienen derecho a contratar con el Estado en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano, como ya lo había señalado en una declaración anterior a Caracol Radio frente al caso de su hermano. Además, calificó las insinuaciones de irregularidad como carentes de fundamento jurídico y reiteró su compromiso con la transparencia.

¿Qué motivó el pronunciamiento?

La respuesta se produce luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunciara públicamente que Alexandra Fonrodona Montoya, madre de la ministra, habría suscrito seis contratos con entidades del Gobierno durante la actual administración.

Según la información divulgada por la representante, tres contratos fueron firmados en enero de 2026 y sumarían $313.846.667 millones:

$126.500.000 con la Superintendencia Nacional de Salud.

$116.666.667 con el Ministerio de Salud.

$70.680.000 con el Ministerio del Interior.

De acuerdo con los datos publicados, los contratos se celebraron bajo la modalidad de contratación directa y estarían relacionados con la prestación de servicios profesionales en áreas de comunicación estratégica y apoyo institucional.

La congresista también señaló que en 2023 la contratista habría suscrito un contrato por $48 millones; en 2024 uno por $92 millones; y en 2025 tres contratos por $141.180.590, afirmando que los montos registraron incrementos progresivos.

Además, cuestionó que en las declaraciones públicas de conflicto de interés no se habría informado sobre estos vínculos familiares.

Cabe aclarar que, hasta el momento no se ha anunciado la apertura formal de investigación por estos hechos.

El antecedente previo: el caso del hermano Salim Kadamani

La controversia en general se da en un contexto en el que recientemente se habían hecho públicos cuestionamientos por contratos del hermano de la ministra tambien con entidades estatales. En esa ocasión, Kadamani también negó cualquier irregularidad y defendió la legalidad de los procesos.

El debate de fondo

El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión entre legalidad e interpretación ética en materia de contratación pública cuando existen vínculos familiares con altos funcionarios del Estado.

Mientras la ministra sostiene que no existe restricción legal ni conflicto de interés, los señalamientos políticos mantienen abierto el debate público, a la espera de eventuales actuaciones de organismos de control o nuevas verificaciones sobre los contratos mencionados.