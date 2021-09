Montoya: "Seguiré asistiendo a citaciones ante cualquier jurisdicción"

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Fabio David Bernal, señaló que la imputación de cargos de la Fiscalía General al general en retiro, Mario Montoya, no es posible porque la justicia ordinaria no puede tomar decisiones en contra personas que ya se sometieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Este martes, al resolver el recurso de reposición, el togado negó la competencia del ente acusador y dispuso remitir el caso de falsos positivos ante la JEP para que lo asuma.

Estimó que, si bien la Fiscalía General puede y debe realizar la investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, la formulación de imputación es privativa de la JEP.

En esta decisión, que ratifica el fallo del 30 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá propone que, en caso de que no acepte su conocimiento, se plantea, según la Fiscalía, “un conflicto negativo de competencias que eventualmente resolvería la Corte Constitucional”.

Durante la audiencia, el general en retiro, Mario Montoya, aseguró hasta la fecha ha atendido de manera personal “todas y cada una de las citaciones que ante las diferentes jurisdicciones se me ha hecho. En ninguna de estas me he negado y seguiré asistiendo”.