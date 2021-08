Expresidenta de Bolivia asegura que ya no quiere vivir

En Bolivia crece la preocupación luego de que la expresidenta Jeanine Áñez manifestara que ya no quiere vivir más, esto luego de que el fin de semana intentara cometer suicidio mientras estaba en prisión.

El mensaje difundido en redes sociales de la exmandataria indica: "Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”.

Ante esta situación, la defensa de la exmandataria y su familia han exigido tener acceso al historial médico para saber que tratamiento se le está realizando ya que denuncian que Áñez está sufriendo agresiones y presiones no solo físicas sino psicológicas.

Tras estas declaraciones, mujeres que también están en la prisión de Miraflores, en la que está recluida la expresidenta, hicieron una protesta gritando “Jeanine no mientas, vives como reina” y denunciando que la exmandataria recibe múltiples beneficios y privilegios en la cárcel.

En medio de esta situación, la justicia boliviana continúa investigando las denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo por parte de Jeanine Áñez que habrían resultado en dos masacres cuando estuvo a cargo del país.