La estrategia es regular el cannabis de uso adulto: representante Reyes

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el representante a la Cámara por el partido Liberal, Juan Fernando Reyes Kuri señaló que esta es la tercer vez que presenta el proyecto de regularizar el cannabis de uso adulto y espera que en esta oportunidad el Congreso le de un sí, pues plantea que el país debe aprovechar las ventajas económicas de la industria del cannabis al generar empleo, impuestos y riqueza, pues advierte que mientras otros países como Canadá sacan ventaja, “acá nos estamos matando y metiendo a la cárcel a los campesinos”.

Agregó que la estrategia prohibicionista fracasó y que se debe dar el paso a una regularización en el que el Estado controla tanto la producción como la comercialización del cannabis de uso adulto, pues cree que así se puede respetar las libertades y tener un enfoque de prevención en salud.

Por último, comentó que hay evidencia del daño que genera el alcohol en el organismo, así como el consumo del tabaco, por lo que se plantea que no tiene sentido que el cannabis que no es tan dañino no sea regularizado.