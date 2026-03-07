Autoridades hallan 20 toneladas de ácido clorhídrico en finca de exnarco ‘Pacho Herrera’

La Sociedad de Activos Especiales anunció la incautación de 20 toneladas de ácido clorhídrico en la granja Valle del Oro, un inmueble que integra un conjunto de bienes en extinción de dominio del narcotraficante Hélmer Herrera Buitrago, alias ‘Pacho Herrera’.

Esto se realizó durante un operativo liderado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en el que fueron encontradas más de 20 toneladas de ácido clorhídrico dentro del predio.

La propiedad hace parte de más de 600 bienes que fueron objeto de procesos de extinción de dominio relacionados con estructuras del narcotráfico vinculadas al antiguo Cartel de Cali.

Tras el hallazgo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) solicitó a las autoridades judiciales investigar de qué manera fueron camuflados los insumos químicos en el lugar y si algunas instalaciones del predio, como los galpones, habrían sido intervenidas para ocultarlos.

Durante el procedimiento también fue identificado Nelson González, quien presuntamente ejercía una ocupación irregular del predio desde hace más de 20 años, según la información preliminar entregada por las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, la granja Valle del Oro había sido entregada en 2016 a un depositario provisional, quien posteriormente, en 2019, firmó un contrato de arrendamiento con la empresa Pollos Bucanero S.A., el cual se encontraba vigente.

La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, indicó que se revisará la situación del depositario encargado del predio y no se descarta la adopción de medidas administrativas, incluida su eventual remoción.

La entidad también aseguró que continuará con el seguimiento a los bienes incautados al narcotráfico para evitar que sean utilizados nuevamente en actividades ilegales.