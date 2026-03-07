Más de 3 millones de comercios ya usan Bre-B: crece la adopción del sistema de pagos digitales

El sistema de transferencias inmediatas en Colombia Bre-B ya tenido una buena acogida no solo entre las personas sino en los comercios. Según un informe de Redeban, más de 3 millones de comercios ya están vinculados.

De acuerdo con la compañía, el número de comercios vinculados al ecosistema Bre-B es 15 veces mayor que los que cuentan con un dispositivo físico. Además, cerca del 97 % de estos negocios no estaba cubierto previamente por el sistema financiero tradicional.

Este crecimiento refleja una mayor penetración de los pagos digitales en pequeños negocios, pymes y comercios de base, ampliando el acceso a servicios financieros en diferentes regiones del país.

Estadísticas de comportamiento de usuarios

El comportamiento de los usuarios muestra que los viernes y sábados concentran cerca del 30 % de la actividad semanal del sistema, con un promedio de 24,2 millones de transacciones.

Las horas pico de uso se registran entre las 4:00 y 6:00 de la tarde entre semana, mientras que los fines de semana el mayor volumen de operaciones se presenta entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 de la tarde.

Cifras de transacciones del sistema

Según Redeban, durante 2025 se procesaron más de 770 millones de transferencias inmediatas a través de Bre-B, movilizando cerca de 100 billones de pesos. Solo en enero de 2026 se registraron 120 millones de transferencias por un valor de 19 billones de pesos.

Lo que viene para el sistema de pagos

Con esta evolución, la siguiente etapa del sistema estará enfocada en nuevos casos de uso, entre ellos pagos entre empresas, transferencias del Gobierno a personas, recaudos con códigos QR interoperables y dispersiones masivas de dinero hacia múltiples cuentas.

De acuerdo con Redeban, estas capacidades permitirán ampliar el uso cotidiano de Bre-B y avanzar en la reducción del efectivo, facilitando pagos más rápidos y seguros para usuarios y comercios en Colombia.