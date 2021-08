Investigan paradero de whiskey de $6.000 USD que Japón regaló a Mike Pompeo

El Departamento de Estado investiga el paradero de una botella de whisky de casi $6.000 dólares, unos 23 millones de pesos. Un regalo que el gobierno japonés le dio al entonces secretario de Estado Mike Pompeo en 2019, y que excede el límite legal que el país le permite a un diplomático recibir en obsequios.

Según el Departamento de Registro Federal que documenta los obsequios que los altos funcionarios estadounidenses recibieron en 2019, no está claro si Pompeo recibió el Whisky en sus manos, ya que viajaba a Arabia Saudita al día siguiente en que funcionarios japoneses se lo entregaron al Departamento de Estado.

Los diplomáticos a menudo reciben obsequios y mensajes para ellos. El problema no es el regalo sino su precio, pues según la Constitución de Estados Unidos, los trabajadores del gobierno no pueden quedarse con un obsequio de un valor por encima de los $390 dólares, y si quieren tenerlo, deben comprarlo. Esta botella de licor, de la cual no se ha divulgado su nombre, está avaluada en $5.800 dólares.

Cualquier funcionario que sea sorprendido aceptando tales obsequios puede enfrentar sanciones civiles o un juicio político si todavía está en el cargo. Por el momento Pompeo, posible candidato presidencial para 2024, aseguró que no recuerda haber recibido este costoso licor.

Sin embargo, según el informe, Pompeo no es el único funcionario que habría excedido el límite legal en obsequios de líderes extranjeros a lo largo de la administración Trump.

Le puede interesar:

El mismo expresidente Donald Trump y su esposa Melania, recibieron más de $120.000 dólares en regalos en 2019, en comparación con $88.200 dólares en 2018. En el primer año de Trump en el cargo, en 2017, informaron haber recibido más de $140.000 dólares en obsequios.

Al menos tres líderes extranjeros, de Australia, Egipto y Vietnam, le obsequiaron a Trump fotografías o retratos de sí mismo que colectivamente fueron valorados en más de $10.000 dólares.

También el informe dice que Trump obtuvo un "gran marco doble tallado en piedra negra con la imagen del presidente Donald Trump en metal precioso en un lado y el escudo de armas de Egipto en el reverso" valorado en $4.450 dólares del presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi.

Otros obsequios costosos que recibió Trump incluyeron un rifle del Imperio Otomano valorado en $8.500 dólares del primer ministro de Bulgaria, una escultura de bronce de un caballo árabe del príncipe heredero de Bahréin por valor de $7.200 dólares y una estatua de oro, ónix, esmeraldas y diamantes de un orix árabe por valor de $6.300 dólares del emir de Qatar.