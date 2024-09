¿Cuándo es la media maratón de Tunja en 2024? Costos, fecha límite para inscribirse y más

Este año, en varias zonas del país se ha lanzado la primera media maratón, como Florencia, Guatapé, Tuluá, Neiva, Zipaquirá y otros; así, como los que cumplen una edición más, entre las cuales está Bucaramanga, Valledupar, Pereira, Manizales, Tunja, Cúcuta, Ibagué y demás.

En Colombia existe una de las carreras más emblemáticas a lo largo del tiempo, La Media Maratón, en la que corredores, aficionado y expertos buscan batir sus mejores marcas y, por supuesto, ganar la carrera.

En Tunja, esta carrera será realizada el domingo 3 de noviembre de 2024, y así podrá inscribirse.

¿Cómo se puede inscribirse?

La Media Maratón de Tunja es un evento deportivo que nace con el objetivo de integrar a la comunidad alrededor de la actividad física y el deporte, en una competencia con altos estándares de calidad y con un alto nivel técnico que garantice el éxito y el reconocimiento de Tunja y del Departamento a nivel nacional, como una de las competencias más importantes de calendario atlético del país.

Para inscribirse deberá ingresar a https://mediamaratondetunja.com.co/, en donde el primer botón que encontrará será e de Inscribirse. Una vez haga clic será redireccionado a una página en la que podrá seleccionar a cuál carrera quiere participar, pues, en esta existen tres modalidades: 5 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros, ingresando su número de identificación.

Costos de inscripción

La Media Maratón de Tunja había lanzado para inicios de año unas tarifas que duraron hasta el 29 de febrero, manteniendo los precios de 2023; luego, desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto o hasta agotar existencias fueron lanzadas otras tarifas que ya caducaron; actualmente, desde el 1 de septiembre hasta el 2 de noviembre, o hasta agotar existencias.

Estas son las tarifas individuales que rigen en el momento:

5k: $100.000 COP.

$100.000 COP. 10k: $145.000 COP.

$145.000 COP. 21k: 145.000 COP.

Para los grupos de más de 20 corredores se aplicará un descuento del 10% en cada inscripción.

¿Cuáles son las categorías?

5K

14 a 17 años - Juvenil.

18 a 39 años - Abierta.

40 a 49 años - Veteranos.

50 o más años - Plus.

10K

14 a 17 años - Juvenil.

18 a 39 años - Abierta.

40 a 49 años - Veteranos.

50 o más años - Plus.

21K

14 a 17 años - Juvenil.

18 a 39 años - Abierta.

40 a 49 años - Veteranos.

50 o más años - Plus.

Sobre la MMT

La hora de encuentro será a las 6:00 a.m., mientras se espera que sea definido el lugar de encuentro. La carrera 5k se dará hacia las 7:00 a.m., seguido de la salida 21k a las 8:00 a.m. y, finalmente, el inicio de la 10k alrededor de las 8:40 a.m.

Por otro lado, en la página le brindan la información sobre la guía de tallas para sus camisetas, en donde añaden las medidas específicas tanto para ancho, como para largo y a qué talla pertenece cada una, esto, con el fin de que cada persona tenga el tallaje adecuado y pueda competir con tranquilidad.