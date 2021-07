Colombia pide vacunación al 95% de tripulación de embarcaciones extranjeras

El Ministerio de Salud expidió una nueva normativa, a través de la cual establece los protocolos para el sector portuario con medidas como que, se debe controlar la cantidad de personas que ingresan al sitio de embarque; prohíbe a los viajeros y a las tripulaciones llegar al lugar con acompañantes y exige la limpieza y desinfección continúa de los elementos con los que los usuarios tengan contacto directo.

En el documento también se establece que no se puede permitir el consumo de alimentos y bebidas tanto en la zona de embarque, como en las lanchas. Se debe contar con el listado especifico de pasajeros, señalando en ese registro si la persona está o no vacunada contra la COVID-19, pues las embarcaciones extranjeras que pretendan entrar al país deben tener por lo menos el 95% de la tripulación inmunizada. Además, el que no lo esté debe presentar el resultado negativo de un examen con máximo 72 horas de vigencia.

Según esta resolución, cada embarcación tendrá que contar con la capacidad de realizar pruebas diagnósticas para la Covid-19 a bordo o en su defecto, hacerlo en tierra, en caso de que se requiera y, si un buque o barco está en cuarentena y un tripulante o pasajero necesita salir, tendrá que primero tomarse la prueba y presentar un resultado negativo.