Más de 1.400 personas han resultado quemadas con pólvora en Colombia: 30% son menores de edad

SALUD

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que 1.419 personas han resultado lesionadas por el uso de pólvora en Colombia desde el 1 de diciembre hasta el 1 de enero a las 2:00 de la tarde, lo que representa un incremento del 10,4% frente al mismo periodo del año anterior.

Así lo informó en Caracol Radio la directora del INS, Diana Pava, quien advirtió que las cifras siguen en actualización.

“Desde el primero de diciembre hasta ayer a las dos de la tarde se ha notificado al Instituto Nacional de Salud un total de 1.419 casos de personas lesionadas con pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional”, señaló.

Solo entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, se reportaron 391 nuevos casos, aunque la funcionaria aclaró que se trata de datos preliminares.

“Este comportamiento es muy dinámico y pueden ingresar más casos”, explicó.

Del total de lesionados, 428 corresponden a menores de 18 años, lo que equivale al 30% de los casos reportados en el país.

“La pólvora no es un juego. La vida realmente es importante y cuando se está bajo estado de embriaguez se pierde la atención y se descuida a nuestros menores”, advirtió Pava.

Según el INS, 52 niños resultaron quemados mientras estaban bajo el cuidado de adultos en estado de embriaguez.

“Ojo con la embriaguez, no solamente etílica, sino también por otro tipo de sustancias”, enfatizó la directora del Instituto.

Riesgo de subregistro y llamado urgente

La directora del INS reconoció que podría existir subregistro de casos, especialmente en zonas rurales o cuando las familias deciden no acudir a los servicios de salud.

“Puede haber personas que no los lleven al hospital por miedo a represalias o que apliquen medios caseros”, señaló.

Ante esta situación, hizo un llamado contundente a buscar atención médica inmediata.

“Las quemaduras son dolorosas y pueden dejar lesiones irreversibles. No se aplique café, ni crema dental, ni clara de huevo. Por favor lleven a las personas, y más aún a los niños, al hospital”, insistió Pava.

Circulación de influenza H3N2 en el país

En materia de salud respiratoria, el INS confirmó la circulación del virus de influenza H3N2, aunque aclaró que no se trata de un virus nuevo.

“Ya habíamos detectado H3N2 en Colombia. Lo que ha cambiado es el subclado K, que tiene características mutagénicas”, explicó Pava.

Indicó que la influenza H3N2 es un virus estacional, que presenta picos específicos y luego disminuye su circulación.

La directora del INS pidió retomar medidas de autocuidado que se han ido perdiendo con el tiempo.

“Si usted tiene síntomas respiratorios, use tapabocas, lávese las manos y evite visitar a personas de riesgo, como adultos mayores y niños. No solamente está circulando H3N2, también COVID-19, virus sincitial respiratorio y adenovirus”, señaló.

Pava recomendó no automedicarse y estar atentos a los signos de alarma.

“Si hay dificultad respiratoria, silbido en el pecho o en niños coloración azulada de labios o manos, se debe acudir inmediatamente al servicio de urgencias. La vacunación salva vidas, especialmente en mayores de 60 años y personas con comorbilidades”, concluyó.