Cartagena tiene nuevo contralor provisional tras designación de Dumek Turbay

El 2026 inició sin un contralor titular en la Contraloría Distrital de Cartagena, debido a que el Concejo suspendió el proceso de elección el pasado 19 de diciembre del 2025, mientras se dirimen procesos judiciales relacionados al supuesto incumplimiento de requisitos de un miembro de la terna de elegibles. Eso provocó que el periodo de Ángela Cubides González finalizara sin quien supliera su cargo.

Por ello, con las facultades legales y constitucionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 de la Ley 136 de 1994, la Alcaldía Mayor de Cartagena, por medio de la alcaldesa encargada María Patricia Porras, designó a Alcibaldo Cruz León como nuevo contralor provisional de la ciudad.

La designación, por medio del primer decreto del año (Decreto 001 del 1 de enero de 2026), se da ante la falta absoluta de contralor, pues el periodo institucional de Ángela Cubides en el ente de control fiscal terminó el 31 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que el artículo 161 de la Ley 136 de 1994 dicta que: “En los casos de falta absoluta o suspensión del contralor distrital o municipal que se produjeren durante el receso del Concejo, serán provistas por el alcalde respectivo, designando provisionalmente un funcionario de la Contraloría”.

Escenario configurado en la actualidad de Cartagena, al estar el Concejo Distrital en receso hasta el primer periodo de sesiones ordinarias en marzo de 2026. O, si el mismo alcalde Dumek Turbay los convoca antes a sesiones extraordinarias, ante la urgencia del debate y aprobación de alguna iniciativa o proyecto de acuerdo del Distrito que lo amerite.

Procesos similares en otras ciudades del país

Igual situación se presentó en Cali, debido a que frente a la culminación del periodo de Pedro Ordóñez como contralor el pasado 31 de diciembre, el alcalde Alejandro Eder, al terminar el año sin la elección de un nuevo contralor o contralora, designó en el cargo de forma provisional a Luz Arianne Zúñiga, funcionaria de la Contraloría, mediante acto administrativo del 29 de diciembre de 2025, hasta que el Concejo surta la elección de un contralor titular.

Lo mismo sucedió en Barranquilla y Montería. En 2018, en el periodo anterior de Alejandro Char como alcalde de Barranquilla, el mandatario designó a Siddys Yoleth Aguirre Carrascal como contralora encargada del Distrito, en reemplazo de Fernando Fiorillo, suspendido por la Procuraduría General de la Nación por tres meses. La decisión se dio en medio de un periodo de receso del Concejo Distrital.

Y en 2021, el alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia, por medio del Decreto 977 del 31 de diciembre de ese mismo año, designó a Sara Emperatriz Berrío Del Toro, en ese momento auditora de participación ciudadana de la Contraloría, como contralora encargada, al no estar el Concejo Municipal sesionando y haber finalizado el periodo de Jorge Rafael Esquivia como contralora encargada titular.

En ese momento, en la capital de Córdoba, el encargo duró cerca de tres meses hasta la elección de Alexander Ramos Mendoza como contralor titular el 10 de marzo de 2022.

El nuevo contralor provisional de Cartagena

Alcibaldo Cruz León, nuevo contralor (p) de Cartagena es un abogado con especializaciones en contratación estatal y en gestión pública, quien trabaja hace siete años y medio como Profesional Universitario Código 219 Grado 20, en la planta de personal la Contraloría Distrital, específicamente en la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal. Además, tiene ocho años adicionales de experiencia general en su ámbito profesional.

De tal manera que, con los mismos fundamentos legales y jurídicos, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias revisó el directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas de la Contraloría Distrital, y tras una revisión exhaustiva de la hoja de vida del contralor Alcibaldo Cruz, se constató que cumple con todos los requisitos del artículo 272 Constitucional: “para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, acreditar título universitario y las demás calidades que establezca la ley”.

Así las cosas, Alcibaldo Cruz León es el nuevo contralor provisional de Cartagena hasta que se destrabe la elección de contralor en el Concejo Distrital, a espera que la justicia contenciosa administrativa se pronuncie al respecto de los fallos que derivaron en la suspensión de la escogencia.