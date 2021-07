¿Una persona puede contagiarse al tiempo con varios linajes de un virus?

De acuerdo con el infectólogo Carlos Álvarez, una persona normalmente no se infecta con una sola partícula viral, sino con cientos de millones de estas, lo cual abre la posibilidad, de que, en caso que estén circulando distintas variantes exista un contagio de dos de estas, desde diferentes o una misma fuente.

Lea también Sector privado colombiano recibió nuevo lote de vacunas contra la COVID-19

“Las poblaciones virales como las humanas no son homogéneas, es decir, no es una sola variante, sino que podrían en una persona convivir más de una variante en un momento determinado. Por esto no es sorprendente que una persona pueda contagiarse con dos linajes de un virus. Esta es una posibilidad biológica, no sólo con el Sars-Cov-2, sino también con otros virus”, afirmó el también coordinador de Estudios Nacionales del COVID-19.

Frente a esto, el doctor Álvarez insistió en la importancia de atender las medidas de bioseguridad y más porque estás son efectivas para todas las variantes que ya se conocen en el mundo.