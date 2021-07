Fajardo propone a jóvenes conformar una 'primera línea de lo público' / ()

A través de lo que denominó como su 'alocución a la nación', el precandidato presidencial Sergio Fajardo hizo un llamado a los jóvenes, a propósito de las recientes manifestaciones, para que "no se demoren hasta los 43 años", para entrar en la política y entender que allí es, dice, donde se pueden lograr las transformaciones que reclama el país.

El exgobernador de Antioquia afirmó que "toda esa manifestación joven, ese estallido social, esa insatisfacción que aún se mantiene, tiene el único camino de la política y la democracia. Como protagonistas, no actores de segundo orden. Tienen la obligación de cambiar este país desde la lógica, la convicción, la irreverencia, la creatividad y por supuesto, las leyes".

"A nosotros tampoco nos tocó un país fácil y la sensación de desasosiego tampoco es nueva. Y a pesar de que todo se ve tan gris, rendirse nunca es una opción y cambios siempre se pueden lograr. No nos podemos dejar doblegar por el miedo", recordó de sus pasos como gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín.

Precisamente, aseguró que al llegar al poder tendrán dilemas de la vida pública. "Llegarán tiburones. Esta vez a pedir contratos, puestos, a cambio de 'gobernabilidad'. Llegarán a una pregunta muy íntima: ¿Cedo o no cedo para gobernar? ¿Me dejo o no me dejo extorsionar? Yo me di cuenta que esa pregunta me llevaría al colapso, que el dilema era falso. La extorsión no puede ser válida jamás".

De manera general, el dirigente de Compromiso Ciudadano enfatizó en que que "robarse un peso debe ser la línea roja más visible de la política y el peligro más grande para el corrupto. Ustedes, hoy jóvenes, que van a llegar a ocupar curules, despachos de alcaldes, puestos de control y vigilancia, les pido que no se pierdan en la ambición o en tentaciones que terminen destruyendo las razones por las cuales hoy marchan y se manifiestan".

En el camino de la política, señaló, estará lleno de presiones, de 'pajaritos de oro' y demasiados intentos para que se desvíen de sus convicciones. "El corrupto tiene varias misiones: encubrir a sus socios, hacerle la vida imposible a quienes actúan de manera correcta o simplemente sacarlos del camino como sea. Sus familias podrían terminar siendo muchas veces las víctimas de la guerra entre el corrupto y el servidor público que lo quiere hacer bien".

Por esta razón, Fajardo propuso 'pensar en lo público': "Hay mucha gente muy buena, siempre la ha habido. Y para ellos también es esta alocución. Gracias por librar esta batalla, confío en que llegarán muchos más a reforzar lo que hoy quiero llamar la primera línea de lo público".

Esta 'primera línea', según Fajardo, está compuesta por "personas que no roban, personas que hacen, personas que quieren que todo esto que tiene Colombia, que no es poco, alcance para que todos vivamos bien". Y aclaró que no espera que esta lo apoye o coincida con sus posturas: "incluso pueden ser mi oposición".

Finalmente, el exmandatario dijo que "a pesar de una cantidad de injusticias y desigualdades que aún persisten, en Colombia hemos avanzado y tenemos cómo seguir avanzando. Pero eso no se logra destruyendo lo que hay, se logra corrigiendo, desmontando privilegios y pensando colectivamente".