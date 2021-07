Hablando del proceso de paz, Fajardo explicó por qué no se uniría con Petro / ()

Durante el lanzamiento del movimiento 'En Marcha', en donde participaron los integrantes de la Coalición de la Esperanza, el precandidato presidencial Sergio Fajardo, en medio de una intervención sobre el proceso de paz y su importancia, habló de por qué no se uniría con el senador Gustavo Petro, de cara a las elecciones del 2022, si tienen en común, por ejemplo, el apoyo al acuerdo de la Habana.

"Hay una cosa muy importante y es pasar de un acuerdo a construir la paz. Y no se construirá jamás paz en Colombia, cuando al diferente hay que destruirlo. Jamás. Por más que se diga que va por la paz, si esa es la actitud, donde yo no comparto algo con alguien y hago cualquier cosa para que ese alguien desaparezca, no es, ni será posible construir paz", afirmó el también exgobernador de Antioquia.

Según Fajardo, esa política de 'el que no piensa como yo se convierte en mi enemigo, y una sociedad o está conmigo o está en contra mía', ha convertido a Colombia en una nación rabiosa. "Por supuesto que creemos y queremos el acuerdo de paz. Lo tenemos que desarrollar y necesitamos los recursos, pero también debemos ampliar la idea de paz entre nosotros en el país, para darle un sentido a una convivencia en la que nos podamos tratar de otra manera".

Además, ya que ha vuelto a ser tendencia en los últimos días, Fajardo recordó su votación en segunda vuelta en las elecciones pasadas. "Yo lo he dicho por el voto en blanco y es mi convicción hoy en esta coalición, ni el miedo ni la rabia. Hacer eso es reelegir la polarización y eso no nos va a permitir unirnos, ni desarrollar el acuerdo de paz, como se tendría que hacer. Todo esto lo digo sabiendo los insultos que me ha generado y podrá generar nuevamente, pero es lo que pienso".