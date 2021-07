Exministro Cristo propone reducir el Congreso un 30% y gastos a la mitad

Con motivo del Lanzamiento del movimiento 'En Marcha', el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo presentó una serie de propuestas y acuerdos con miras al 2022, asegurando que antes de definir un candidato presidencial en la Coalición de la Esperanza, se concentrarán en mostrar lo que representan como alianza.

"La Constitución del 91 transformó la sociedad colombiana. Sin embargo, quedaron muchas tareas por cumplir. Unas por vacíos evidentes en el nuevo texto constitucional y la mayoría porque en estas tres décadas no se han desarrollado por el Congreso", manifestó Cristo, al enunciar tres acuerdos que consideró esenciales para impulsar durante su eventual mandato.

Sobre el 'acuerdo social' aseguró que "nos trasnochará el hambre que hoy padecen la tercera parte de los colombianos. La política social no seguirá siendo apéndice de la política económica del gobierno. Las cifras de hoy no son aceptables. Vivimos un verdadero estallido social que en el único lugar del mundo en el que no se han enterado es en el Palacio de Nariño, y que no es culpa de Maduro, Santos, un ayatola del Hezbollah, Rusia, Petro o Fidel Castro resucitado. Es del gobierno de Iván Duque que desde el 21 de noviembre del 2019 no escucha el grito desesperado de jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar".

Por ello, consideró que se deben alcanzar 'puntos mínimos', como un Ingreso mínimo y/o trabajo digno para las familias pobres y vulnerables, la generación de 3 millones de empleos nuevos, el impulso a la producción nacional y un acceso universal a la educación de calidad.

Sobre el 'acuerdo institucional', señaló que "el Estado colombiano no funciona y en este gobierno menos. Es la gran tragedia de este país. La Constituyente falló al no meterse a fondo con el sistema político. El Congreso se convirtió en el principal obstáculo para las reformas".

Dentro de la propuesta como tal, mencionó la eliminación del voto preferente, la financiación exclusivamente estatal de las campañas, de manera temporal y excepcional, la creación de una autoridad electoral para perseguir la corrupción, la reducción del tamaño del Congreso en un 30% y la disminución de sus gastos totales a la mitad, un sistema de justicia que llegue a todos los territorios, "y un tribunal de aforados para que los magistrados de las altas cortes tengan controles efectivos y nunca más vivamos la vergüenza del cartel de la toga".

En materia de seguridad, hablando sobre este mismo acuerdo institucional, dijo que "la democracia colombiana no se puede dar el lujo de continuar con una Policía sin legitimidad. Necesitamos que sea aliada de los ciudadanos y no su enemiga. Impulsaremos entonces una reforma a fondo. Hay que desmilitarizarla. Escindiremos el Ministerio de Defensa creando el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Protección de la vida, a cero costos. Sustituiremos el Esmad con una Unidad Especial de Protección del Orden, la vida y la integridad, con nuevo enfoque y valores"

Finalmente, en cuanto al 'acuerdo territorial', Cristo afirmó que "la pandemia y el paro demostraron que Colombia no puede seguir siendo manejada desde las oficinas del MinHacienda y planeación en el centro de Bogotá. La excusa, justificada, ha sido la corrupción en las regiones y por eso hay que atacarla a fondo con un cambio real del sistema político. No vamos a tener un Estado que funcione si no descentralizamos de verdad y no en el papel".

Y para esta propuesta, precisamente, incluyeron un "reordenamiento con base en la protección de nuestras cuencas, del medio ambiente y la liquidación de las actuales corporaciones autónomas. Cada vez es mayor el desequilibrio entre el gobierno central y los territoriales. Los recursos y el poder cada día se concentran más en cabeza de la nación. Los alcaldes y gobernadores se convirtieron en limosneros del gobierno nacional. Llegó la hora de barajar y volver a repartir, metiendo todos los recursos en un solo saco".

Durante el evento también asistieron otros integrantes de la Coalición de la Esperanza, como los precandidatos Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Humberto de la Calle, y las congresistas Angélica Lozano y Juanita Goebertus.