Exgobernadores se reunieron para hablar sobre las elecciones del 2022

Los movimientos para las elecciones presidenciales del año 2022 se siguen dando. El fin de semana se reunieron los exgobernadores Dilian Francisca Toro, Eduardo Verano de La Rosa, Dumek Turbay, Luis Pérez Gutiérrez, Óscar Campo, Sigifredo Salazar, Guido Echeverry y Carlos Julio González, quienes han estado trabajando en una propuesta desde las regiones para la contienda electoral del año 2022.



Uno de los temas en los que se centró el encuentro, que se desarrolló en la ciudad de Cartagena, tiene que ver con una eventual reforma tributaria y la fuente de recursos.



“Lo más importante es que esa reforma la paguen las grandes empresas, que las exenciones que se les dio en la anterior reforma tributaria se les quite y de esa manera poder lograr tener unos recursos importantes, no sólo para los programas sociales, sino también para la reactivación económica y para el empleo de nuestro país”, indicó la ex gobernadora y actual directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro.

La Alianza de las Regiones, como se ha denominado, propuso la creación 32 Universidades Digitales Públicas. La intención es que haya una en cada departamento y que brinden un millón de cupos gratis.



Según anunciaron los exgobernadores adelantarán reuniones con diferentes líderes de las regiones del país.