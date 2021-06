Juanfer Quintero: "La idea es que a los 33 años pueda retirarme digno"

Juan Fernando Quintero, futbolista del Shenzhen de China, habló en entrevista con el programa radial ¿Cómo Te Va? de Radio Colonia en Argentina y se refirió a diversos aspectos. Sobre su pasado en River Plate, así como la idea de retirarse a los 33 años y su consejo para los futbolistas Rafel Santos Borré y Jorge Carrascal.

Quintero, de 28 años, milita en la Superliga China, donde ha jugado cinco partidos y ha aportado cuatro asistencias tras su llegada al continente asiático este año procedente de River.

El antioqueño manifestó su deseo de retirarse más pronto que tarde: "La idea es que a los 33 años pueda retirarme digno de este trabajo y estoy armando día a día lo que va a ser el post retiro. A veces a la industria se le olvida que vos sos un humano, entonces uno tiene que buscar su estabilidad y equilibrio emocional, porque si no te va a costar. Por eso los número uno son los número uno, pero también uno tiene que disfrutar la vida", dijo el volante.

Así mismo, el futbolista confesó que no se arrepiente de haberse ido de River Plate con destino a China.

"No me arrepiento de la decisión de haberme ido, creo que al final no quedé en deuda con nadie y lo hablé con quien tenía que hablarlo", expresó.

Continuando por la línea de River Plate, el colombiano le dio un consejo a sus compatriotas Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré, que juegan actualmente para el 'Millonario'.

"Como amigo le digo a Borré que tome su mejor decisión, que sea feliz, que piense en su futuro y tome la mejor decisión y sea feliz. A Carrascal el club le tiene mucha confianza, es un gran jugador, el entrenador confía en él. El 'Pity' y yo también vivimos eso. Estoy seguro y confiado que va a hacer las cosas mejor y el entrenador lo va a respaldar. Está todo dado para que siga demostrando su calidad", declaró.

Del mismo modo, se refirió al que fuera su técnico en el equipo argentino, Marcelo Gallardo: "Es el entrenador más especial de mi carrera. He estado con grandes entrenadores, pero este fue especial. Cuando era entrenador, esa era la relación y fuera de los partidos teníamos una gran amistad. Lo quiero mucho y le agradezco demasiado", explicó.

Por último, dio su opinión respecto a un posible regreso de Radamel Falcao al equipo de 'la banda cruzada'.

"Ojalá vuelva Falcao a River, pero yo no me lo imagino. Es un hincha de River, que quiere mucho al club, pero la realidad es que lo económico y lo que es el fútbol en la actualidad, no sé si están dadas las condiciones para que vuelva", finalizó.