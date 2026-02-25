Tesillo evoluciona, pero sigue en duda para los clásicos ante Santa Fe y Millonarios

Atlético Nacional entregó un nuevo reporte médico sobre la situación de William Tesillo, una de las piezas clave en su zona defensiva, justo en la antesala de dos compromisos determinantes frente a Independiente Santa Fe y Millonarios FC.

De acuerdo con la información oficial del club, el zaguero presenta una contusión en su pierna derecha. Aunque la evolución ha sido positiva en los últimos días, el jugador aún no está habilitado para competencia oficial. Desde el 25 de febrero comenzó trabajos de readaptación en campo, un paso importante dentro de su proceso de recuperación.

La noticia genera expectativa en el entorno verdolaga, teniendo en cuenta que el calendario no da tregua. Nacional deberá enfrentar a Santa Fe en El Campín por un duelo pendiente de Liga, y posteriormente tendrá un reto internacional clave ante Millonarios por la Copa Sudamericana. Ambos compromisos exigen solidez defensiva, y la presencia de Tesillo sería un respaldo fundamental.

Por ahora, el cuerpo técnico encabezado por Diego Arias mantiene cautela y evaluará la respuesta física del defensor en los entrenamientos. Su regreso dependerá de cómo asimile las cargas en los próximos días, en medio de una agenda que pondrá a prueba la profundidad de la nómina verdolaga.