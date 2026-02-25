Consejo de Maturana a Néstor Lorenzo para escoger los 26 jugadores que irán al Mundial

Francisco ‘Pacho’ Maturana habló con 6AM W de Caracol Radio en el marco de la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la FCF y se refirió, entre otras cosas, al proceso que ha habido en Barranquilla como sede de la Selección.

Lea también: “Confiamos en México, harán lo posible para que todos seamos bienvenidos”: Gianni Infantino en 6AM W

Maturana aseguró que este nuevo Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento lo llena de alegría, puesto que, según él, le tocó pelear por Barranquilla.

“Me tocó pelear por Barranquilla cuando era la ciudad de los arroyos y hoy puede darse el lujo de tener este tipo de escenarios”, aseguró.

¿Cómo ve Maturana a la selección de cara al mundial?

Por otra parte, el mítico seleccionador de Colombia ve con buenos ojos la futura actuación de la selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Todo lo que tiene que ver con Colombia lo veo bien, crecí con los principios en los que nos trasnochábamos a ver el reinado Miss Universo y hacer fuerza, o ver a ‘Patrocinio’ Jiménez que iba por el Tourmalet, siempre crecí queriendo lo mejor para mi país y ahora no es la excepción”, dijo.

¿Qué jugadores debe llevar Néstor Lorenzo al Mundial?

Finalmente, ‘Pacho’ Maturana hizo referencia al proceso que atraviesa todo seleccionador nacional para elegir a los jugadores que van al evento deportivo más importante del mundo.

Le puede interesar: Gianni Infantino, en primicia para Prisa Media: “Colombia es un país de fútbol”

Para Maturana, los entrenadores ya cuentan con una estructura en la que hay jugadores importantes; sin embargo, para él la estructura es “mucho” más importante que cualquier jugador.

“En el fútbol hay libertad y todo el mundo tiene razón, entonces debe elegir de acuerdo con su sensibilidad y lo que quiera”, concluyó.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: