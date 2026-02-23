Capturado en el Aeropuerto de Cartagena sujeto que transportaba cocaína en el estómago

La Policía Nacional de Colombia, continúa realizando controles rutinarios en la terminal Aérea, especialmente durante el abordaje de vuelos nacionales e internacionales. Es así, que uniformados adscritos a la Policía Antinarcóticos, capturaron en flagrancia a un sujeto de 62 años, de nacionalidad colombiana, quien pretendía abordar un vuelo con destino a Madrid (España), con aproximadamente 1 kilo de cocaína que llevaba en el interior de su estómago en 20 dediles.

La pericia de los funcionarios de la Policía Nacional permitió mediante labores de vigilancia y procedimiento de perfilamiento a pasajeros, abordar al capturado; allí le realizan una revisión con rayos x ‘Body Scan’, arrojando que en su interior contenía 20 capsulas con una sustancia liquida, y al ser expulsadas y sometidas a la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), resultó positivo para cocaína.

Es de anotar, que al capturado, natural de Tuluá (Valle), le registran 11 anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, amenaza, estafa, hurto, uso de documento falso y fraude procesal.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.

Con este importante resultado, la institución policial impidió la comercialización internacional de más de 3 mil dosis de cocaína. Esta droga está valorada en 70.000 euros, lo que equivale a más de 300 millones de pesos colombianos en el mercado negro.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 622 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 340 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras criminales que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de diferentes hechos violentos y otro tipo de delitos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Seguimos insistiendo en la importancia de que la comunidad sea nuestra principal aliada, brindando información oportuna, que nos ayude a identificar y ubicar a los delincuentes”, sostuvo.