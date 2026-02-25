Deportivo Independiente Medellín exige respeto institucional tras polémica arbitral

El Deportivo Independiente Medellín hizo público un pronunciamiento en el que detalla las acciones tomadas luego de lo ocurrido en el reciente compromiso frente a Llaneros. La institución antioqueña aseguró que, en coherencia con su política de transparencia y defensa del respeto institucional, decidió informar a su afición y a la opinión pública sobre los pasos formales que ya fueron adelantados.

De acuerdo con el comunicado, al término del encuentro se habrían presentado comentarios desobligantes por parte de un integrante del equipo arbitral , expresiones que, según el club, fueron escuchadas por miembros de su cuerpo técnico. Entre las frases señaladas estarían afirmaciones como : “El Medellín es un club muy cansón, sigan de cansones, ustedes son muy cansones, sigan mandando carticas y quejas” . Para la dirigencia roja, este tipo de manifestaciones no se ajustan a los principios de respeto que deben primar en el fútbol profesional.

Además de este episodio, la institución manifestó su inconformidad frente a ciertas determinaciones arbitrales que, en su criterio, influyeron en el desarrollo del partido. Por esta razón, confirmó el envío de una comunicación oficial ante la Federación Colombiana de Fútbol, específicamente a su Comisión Arbitral, solicitando revisiones que contribuyan a fortalecer la claridad en los procesos y los criterios de designación.

