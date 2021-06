Corte Suprema pide no aprobar cambio de requisitos para ser magistrado

A menos de dos semanas de que culmine el segundo periodo legislativo, la plenaria del Senado arrancó la discusión del proyecto de reforma a ley estatutaria de la administración de justicia, impulsado por el Gobierno Nacional.



El senador y coordinador ponente, Miguel Ángel Pinto, aseguró que se trata de un proyecto que busca declarar a la justicia como un servicio público esencial y adelantar varias transformaciones en materia de tecnología en el sector.



“Este proyecto genera modificaciones para la transformación digital de la justicia y la adopción del expediente judicial. Es decir que vamos en camino de cero papel para hacer mucho más ágiles los trámites y los expedientes en las diferentes Cortes. Contempla la declaratoria de la administración de justicia como un servicio público esencial, reglamenta también la provisión de cargos de la rama, tanto para magistrados de las altas cortes como magistrados de tribunales y jueces, fortalece el sistema de carrera judicial mediante acceso de concursos de méritos”, indicó el senador Pinto

En el debate se discutió un artículo que,según congresistas, incrementaría la planta de personal en la justicia. La Senadora Paloma Valencia y otros congresistas indicaron que la creación de nuevos cargos es inoportuna.



“Nos preocupa que se vayan a crear nuevos cargos, cuando lo que necesitamos es reducir el gasto de funcionamiento del Estado porque no estamos con los recursos necesarios para eso. Nos preocupa además que el Consejo de la Judicatura vaya a crear no sabemos qué número de cargos, creemos que eso es muy complicado”, indicó Valencia.

Durante la discusión estuvieron presente los presidentes de las Altas Cortes. El presidente de la Corte de Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernandez, aseguró que aunque la iniciativa no es una gran reforma, sí es un paso adelante en el mejoramiento de la condiciones de la justicia del país.



Sin embargo, pidió no aprobbar el artículo 67, parágrafo segundo, el cual flexibilizaría los requisitos para cargos como el de Fiscal General, Defensor del Pueblo o jueces.



“Con sustento en esta norma podría inscribirse a un concurso de juez municipal, quien sea abogado con tres años de administrador de empresas. Considera la Corte altamente inconveniente esa norma y por lo tanto en el documento que envió, le solicita muy respetuosamente al Senado de la República que no sea aprobada”, indicó el presidente del alto tribunal.



El proyecto no alcanzó a ser votado en su totalidad este miércoles.