Partido MIRA pide intervención urgente por presuntas irregularidades en votaciones en el exterior

Contrato y cotización por horas: el nuevo proyecto de ley de congresistas del Partido Mira (Getty Images)

En medio del proceso electoral legislativo, el partido político Partido Político MIRA solicitó la intervención urgente de la Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, ante presuntas irregularidades registradas en las votaciones de colombianos en el exterior.

La colectividad advirtió que se deben adoptar correctivos inmediatos para garantizar la transparencia del proceso y el pleno respeto por el derecho al sufragio de los connacionales fuera del país.

Le puede interesar: Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso anuncian coalición para elecciones a Congreso

“La organización del proceso debe garantizar condiciones adecuadas de infraestructura, la participación de los ciudadanos inscritos como jurados y el respeto pleno por el elector”, expresó el partido en un pronunciamiento público.

El movimiento político insistió en que las autoridades electorales y de control deben actuar de manera coordinada para asegurar que las jornadas en los consulados se desarrollen sin interferencias, con garantías de confidencialidad y bajo estrictos estándares de imparcialidad.

Leer más: Partido En Marcha y Alianza Verde anuncian abstención en consultas presidenciales del 8 de marzo

Finalmente, reiteró su llamado a que se proteja la voluntad soberana de los colombianos en el exterior y se preserve la confianza en el proceso democrático.