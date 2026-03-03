María del Mar Pizarro podría quedarse sin candidatura a la Cámara: ponencia del CNE pide revocarla

Se conoció la ponencia en el Consejo Nacional Electoral que pide revocar la inscripción de María del Mar Pizarro como candidata a la Cámara por Bogotá, por el Pacto Histórico, por presunta doble militancia.

Al menos cuatro personas pidieron la revocatoria de la inscripción argumentando que la candidata, quien actualmente ejerce como representante a la Cámara por el Movimiento Político Colombia Humana, se inscribió para un nuevo periodo legislativo bajo el aval del Movimiento Político Pacto Histórico, “sin haber cumplido con la desvinculación oportuna de su colectividad de origen”.

“Al momento de inscribirse para las elecciones de marzo de 2026, lo hizo bajo el aval del Movimiento Político Pacto Histórico, el cual, para este proceso electoral, cuenta con una personería jurídica propia y distinta a la del Movimiento Político Colombia Humana”, dice la ponencia de los magistrados Cristian Quiroz y Alfonso Campo.

Según los ponentes, la inscripción de Pizarro “contraviene los pilares de la disciplina partidista y el régimen de bancadas”, y socavaría la confianza en el sistema electoral, premiando la informalidad en la gestión de los avales.

En caso de que se apruebe la ponencia, Pizarro podría interponer un recurso de reposición en la audiencia de adopción y notificación de la decisión.

Sin embargo, hay otra ponencia que pide fusionar el partido de la congresista, Colombia Humana, con el Pacto Histórico, lo que podría ser un salvavidas para Pizarro.

Este martes sesionará la Sala Plena del CNE para tomar una decisión sobre el futuro de la representante.