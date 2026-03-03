ABC de la Registraduría para elecciones Congreso 8 de marzo 2026: horarios, puestos y jurados

Deposito de voto en la urna electoral y bandera de Colombia al fondo - Primer plano. / Iskandar Zulkarnaen

Mediante una alianza con la reconocida red social TikTok, la Registraduría Nacional del Estado Civil buscará combatir la desinformación, por medio de una guía oficial, en donde cualquier persona podrá obtener de manera eficaz información con respecto al momento electoral que vivirá el país durante las elecciones legislativas.

¿Qué información hay en la guía?

El ente confirmó que allí se podrá encontrar toda la información relevante que los ciudadanos deberán saber sobre las elecciones al Congreso de la República, que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo, en donde el organismo público menciona que toda la información allí publicada proviene de fuentes oficiales, lo que no dará pie a desinformaciones que afecten el proceso electoral.

Entre la información que allí se encuentra, se podrá consultar:

Fechas y horarios de votación en Colombia y el exterior. Quiénes pueden votar. Consulta del lugar de votación. Cómo ejercer el derecho al voto. Cuáles son los cargos a elegir. Verificación de designación como jurado de votación.

¿Cómo puedo acceder a toda la información?

Para conocer el contenido de la guía, el ciudadano deberá realizar los siguientes pasos:

Necesita tener una cuenta creada en la aplicación. El usuario debe dirigirse al buscador ubicado en la parte superior derecha. Una vez ahí, deberá introducir un término relacionado con la información que desea conocer. Después de que el usuario realiza la búsqueda, se desplegará una lista con la información aportada por la Registraduría Nacional.

Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, afirmó que esta guía contribuiría a mitigar la información errónea que circula a través de las redes sociales, con relación a las elecciones al Congreso. “Algunos de los temas más determinantes que debe abordar el país en el marco de los procesos electorales son el fenómeno de la desinformación y las noticias falsas”, añadió.

Así mismo, el directivo resaltó el momento en que esta lista sale a la luz, dada la situación actual en la que se encuentra el país: “Esta guía contribuirá a que los ciudadanos estén mejor informados sobre las elecciones legislativas y a contrarrestar las narrativas falsas alrededor de este proceso democrático”.

“Una herramienta de fácil acceso que refuerza nuestro compromiso con la autenticidad y la integridad en la plataforma, especialmente en un escenario tan importante como la participación democrática de nuestra comunidad”

Por su lado, el gerente de políticas públicas de TikTok para la región Andina, Gabriel Parra, señaló que esta alianza busca reafirmar su compromiso con el acercamiento hacia la información clara y confiable para la ciudadanía, dado que “TikTok es el lugar donde las personas descubren y se expresan, inspirando creatividad a través de contenido de valor”.

¿Hasta cuándo estará vigente la guía?

La Registraduría, mediante su página web, aclaró que dicha alianza con la reconocida red social asiática también estará disponible para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo, en donde de igual forma se podrá obtener información sobre aspectos clave en relación al proceso democrático.

“Con este esfuerzo conjunto, la Registraduría Nacional reafirma su compromiso con un proceso electoral más informado, transparente e íntegro, que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana”, concluye el organismo.